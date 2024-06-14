本日限定値下げ中‼️ PS５　本体　CFI-1000A01　プレイステーション5

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商品詳細
PS5ディスク入ります箱あり付属品・PS5本体・PS5スタンド・電源ケーブル・モンスターハンターワールドソフト本体825GB説明書なし動作問題なし初期化済みです目立った傷や汚れはないです※ダンボールには傷あり気楽にコメントお待ちしております！コメントなし購入OKです！
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