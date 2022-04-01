マーベルレジェンド　スパイダーマン　ネッド

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マーベルレジェンド スパイダーマン ネッド１点の出品です。未開封ですが、発送の際開封し、本体と付属品のみ送付いたします。箱は付属いたしません。大切にしていただける方、何卒宜しくお願い致します。最後まで、誠心誠意対応させていただきます。【注意事項】・一度人の手に渡ったもののため、シミや汚れ、その他の細かいコンディションを気になさるかたのご入札はお控えください。・配送中の事故や破損の責任を負いかねますのでご了承ください。・新規の方、評価に悪いがある方は、ご購入いただかないようお願いいたします。（こちらでキャセルさせていただく可能性ございます）フィギュア種類...アクションフィギュア