FINAL FANTASY Ⅲ FF3 DS Lite同梱版

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(●´ω｀●)FINALFANTASYⅢCRYSTALEDITION（ファイナルファンタジー3クリスタルエディション）DSLite同梱版お写真の通りになります♪・全て使用済み（ペン一本、ストラップ未使用）・動作確認済、お写真でご確認下さい・画面が黄ばんでいます。保護シートを貼っているので、シートと本体どちらが汚れているかはわかりません。・このままの状態で保管していたため、箱なども所々傷ございます。・お写真に色々載せましたが、他にも汚れや傷などございます。配送中の事故や破損につきましては、こちらで補償は出来ません。ネコチャンおりますので確認してから発送しますが、毛が入っている可能性ございますm(__)mすり替え防止のため返品❌【上記や、素人の自宅保管・中古のため色々と気にならない方のみよろしくお願い致しますm(__)m】今のところお値下げ不可でお願い致しますヽ(´o｀；スクウェア・エニックスNINTENDODSニンテンドーDSLITEFF3クリスタルエディションcolor:WHITEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#スクウェア・エニックス#スクウェア・エニックス
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