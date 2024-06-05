Xbox Series X ディアブロ IV 同梱版 新品未開封 本体

こちら【XboxSeriesXディアブロIV同梱版新品未開封本体】の出品になります。※新品未使用、未開封ですが、箱にすり傷や汚れがあります。※こちらの商品は送料込みのお値段になります。※即購入OKです---商品説明---「XboxSeriesX(ディアブロIV同梱版)」で、天界と地獄の終わりなき戦いに参加しよう。XboxOneおよびXboxSeriesX|S用のディアブロIVとディアブロIV用の乗騎「光の使者」および乗騎の鎧「信仰の飾り馬衣」が含まれています。12テラフロップスのグラフィック処理能力で、腐敗したサンクチュアリの土地を進もう。1TBカスタムSSDのパフォーマンスで、絶え間なく現れる悪魔を没入感溢れるアクションバトルで倒そう。仲間の冒険者とともに、包囲された町を奪還し、リアルな4Kで描画される腐敗したダンジョンを探索しよう。NO:1351



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