SHINee ジョンヒョン　she is アルバム　韓国盤　新品未開封

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SHINeeジョンヒョン ソロアルバム sheis新品未開封のお品物になります。現在はかなり入手困難な商品になります。コレクターの方いかがですか？＊丁寧に保管しておりましたが、素人保管ですので神経質な方は購入ご遠慮ください。⭐︎シュリンクスレなどご容赦ください。また気になる点があれば必ず購入前にコメントいただければと思います。__________________________________SHINeejonghyun\"sheis\"Thisitemisn'topened.Thankyou.__________________________________私のSHINee関連商品 #森のシャイニーSHINee종현 ジョンヒョン 태민 テミン 민호ミンホ オニュ キー 公式 グッズチョア
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