On The Run Magazine BLACKBOOKS SEEN 1999

レアで貴重なコレクターズアイテムの出品です。OnTheRunMagazineBLACKBOOKSVol.3\"SEEN\"(1999)GOLD-EDITION128PAGESFULLCOLOR128ページフルカラー金表紙バージョンヨーロッパグラフィティアート関連の最初の雑誌の1つはドイツのOnTheRunでした。この雑誌は1991年3月、5月、9月、1992年6月に発売されました。1997年10月には、最初の連続シリーズOTRBlackbooksが発売されました。形式:1人のグラフィティライターの作品を特集した光沢のあるA5(約)ペーパーバック出版物。Vol.1はJepsyTRDについてでした。1998年4月にベイツ、1999年3月にSeenに関する2冊の号(白表紙と金表紙版)が発行されました。OTRBlackbookシリーズのすべてのエディションは収集価値が高いため、入手するのが困難です。今回のSEEN版も同様です!subwayartgraffitiartgraffitiseenwildstyleontherunmagazineblackbook#subwayart#graffitiart#graffiti#seen#ontherunmagazine#blackbook#wildstyle現代アートcontemporaryart#contemporaryart#現代アートstreetart#streetartkazemagazine#kazemagazinehiddenchampion#hiddenchampion#絶版#希少本



