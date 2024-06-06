SEVENTEEN CARATZONE カラットゾーン ウォヌ

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商品詳細
SEVENTEENFOLLOWTOSEOULCARATZONEカラットゾーントレカウォヌソウルコンのカラットゾーンで引いたものになります。※LUCKYCARDはつきません。即購入可◎スリーブ＋厚紙＋防水で発送します。海外製品のため初期スレ等ある場合がございますので神経質な方はお控えください。
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