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桜井日奈子 CM メイキングフォトブック　サイン本 水色
商品番号 C99366566958
商品名

桜井日奈子 CM メイキングフォトブック　サイン本 水色
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桜井日奈子のサイン本です。サインのカラーは水色になります。飾ったりせず保管していたのでほぼ美品ですが一度サインを確認したため未使用に近いとさせていただいております。
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