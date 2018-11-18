桜井日奈子 CM メイキングフォトブック　サイン本 水色

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商品詳細
桜井日奈子のサイン本です。サインのカラーは水色になります。飾ったりせず保管していたのでほぼ美品ですが一度サインを確認したため未使用に近いとさせていただいております。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy590253.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome872443.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis160244.html
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