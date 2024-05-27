【美品】プレイステーション5 cfi-1200 ディスクドライブ搭載　最新型

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買取品です！【状態】小さな小傷があるものの大きな傷、汚れはありません！非常に綺麗な状態です！稼働時間も少ない為未使用に近い稼働時間です(*^^*)1週間以内に動作不良があった場合のみ返品対応致します。その他お客様都合での返品は出来かねます。取引件数250件超え、100%高評価ゲーム機多販売の実績がありますので安心してご購入頂けると幸いです！値段交渉で買われた場合は300円以上の交渉で説明書1000円以上でHDMI、説明書1500円以上で横置きベース、HDMI、説明書2000円以上でコントローラー、横置きベース、HDMI、説明書を外してお送り致します。予めご了承ください！