SHINee ペンライト　新品

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商品詳細
SHINeeペンライト 新品未使用の品です。先月購入し、点灯確認のために開封いたしました。ご覧のように、ビニールもついたままの状態です。ペンライトケースの袋は、ケースの下に入っています。丁寧に保管していますが、素人管理のため、気にされる方や神経質な方はご購入をお控えください。本日（9月30日）中か、明日（10月1日）の朝8時までにご購入くだされば、1日の午前中にメルカリ便にてお送りいたします。防水になるよう、ビニールに入れてから、段ボールに入れてお送りいたします。#shinee#シャイニー #ペンライト #ペンラ #キー #ミノ #テミン
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