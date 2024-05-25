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SHINee ペンライト　新品
商品番号 P22385845886
商品名

SHINee ペンライト　新品
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHINeeペンライト　新品未使用の品です。先月購入し、点灯確認のために開封いたしました。ご覧のように、ビニールもついたままの状態です。ペンライトケースの袋は、ケースの下に入っています。丁寧に保管していますが、素人管理のため、気にされる方や神経質な方はご購入をお控えください。本日（9月30日）中か、明日（10月1日）の朝8時までにご購入くだされば、1日の午前中にメルカリ便にてお送りいたします。防水になるよう、ビニールに入れてから、段ボールに入れてお送りいたします。#shinee#シャイニー　#ペンライト　#ペンラ　#キー　#ミノ　#テミン
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