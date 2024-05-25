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PS5本体CFI-1000A01 ディスクドライブ\u0026エルデンリングセット
商品番号 S38213385741
商品名

PS5本体CFI-1000A01 ディスクドライブ\u0026エルデンリングセット
ブランド名 ソニーインタラクティブエンタテインメント
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Playstation5とエルデンリングのセットになります。エルデンリングクリア後、箱にしまって保管していました。出品前に動作確認済みとなります。すり替え防止、トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。商品の箱を外箱としてそのまま発送となりますのでご了承願います。同梱物PlayStation5本体×1ワイヤレスコントローラー×1ベース×1電源コード×1HDMIケーブル×1USBケーブル×1印刷物一式×1ソフトエルデンリング×1
http://narcologia.ru/goods/insignificant604482.html
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