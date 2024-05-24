送料無料　龍文堂造鉄瓶　胴体に文字あり★希少品★　茶道具

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 22.3ｃｍ 胴径約 14.5ｃｍ 幅約 16.5ｃｍ 容量約 1100ｃｃご覧のように、見事な龍文堂造鉄瓶です。時代はかなり古い、造形も良し、胴体に文字があって、個性が溢れる逸品です。大変希少な物です。錆がありますが、水漏れなし、状態は良好です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館