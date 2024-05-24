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送料無料　龍文堂造鉄瓶　胴体に文字あり★希少品★　茶道具
商品番号 I95041025978
商品名

送料無料　龍文堂造鉄瓶　胴体に文字あり★希少品★　茶道具
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 35,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　22.3ｃｍ　胴径約　14.5ｃｍ　幅約　16.5ｃｍ　容量約　1100ｃｃご覧のように、見事な龍文堂造鉄瓶です。時代はかなり古い、造形も良し、胴体に文字があって、個性が溢れる逸品です。大変希少な物です。錆がありますが、水漏れなし、状態は良好です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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