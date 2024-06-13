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PS5 アーマードコア6 コレクターズエディション
商品番号 U87031987862
商品名

PS5 アーマードコア6 コレクターズエディション
ブランド名 フロムソフトウェア
特別価格 税込 10,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON（アーマード・コアVI　ファイアーズオブルビコン）コレクターズエディションPS5◾️PS5版◾️新品未開封◾️送料無料◾️同梱内容（1）「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフト（2）AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）（3）アートブック（ハードカバー仕様/48P）（4）デジタルサウンドトラック（5）スチールブック（6）ロゴピンズセット（7）オリジナルステッカーセット
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