PS5 アーマードコア6 コレクターズエディション

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商品詳細
◾️ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON（アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン）コレクターズエディションPS5◾️PS5版◾️新品未開封◾️送料無料◾️同梱内容（1）「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフト（2）AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）（3）アートブック（ハードカバー仕様/48P）（4）デジタルサウンドトラック（5）スチールブック（6）ロゴピンズセット（7）オリジナルステッカーセット
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アーマードコア6 コレクターズエディション ps5版-
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