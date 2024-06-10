茶道具　　赤楽 黒楽茶碗　松楽作抹茶碗

茶道具抹茶茶碗黒楽 赤楽 （2個セット）（共箱付き）佐々木 松楽作 2個セット未使用品になります。箱をお付け致しますが経年劣化の為、汚れや傷等があります。松楽窯(昭楽窯・帰来窯)は、京都清水の茶碗坂あたりに窯がありましたが、1944年に亀岡に窯を移し現在に至るサイズ赤楽 約径12×高8.5cm黒楽 約径11.5×高8.5cmご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。宜しくお願い致します。



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