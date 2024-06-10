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茶道具　　赤楽 黒楽茶碗　松楽作抹茶碗
商品番号 W28887851969
商品名

茶道具　　赤楽 黒楽茶碗　松楽作抹茶碗
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具抹茶茶碗黒楽　赤楽　（2個セット）（共箱付き）佐々木　松楽作　　2個セット未使用品になります。箱をお付け致しますが経年劣化の為、汚れや傷等があります。松楽窯(昭楽窯・帰来窯)は、京都清水の茶碗坂あたりに窯がありましたが、1944年に亀岡に窯を移し現在に至るサイズ赤楽　約径12×高8.5cm黒楽　約径11.5×高8.5cmご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。宜しくお願い致します。
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