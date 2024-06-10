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商品詳細
METALLICCHILD特装版の未開封品です特装版の内容物は１．『METALLICCHILD』本編２．設定資料集（32ページ）３．ステッカー４．ピンズ3つセット（ディスプレイ台紙付属）５．サウンドトラックCD６．特装版限定デザイン化粧箱（シリアルナンバー刻印予定）CRESTfirstrelease!!限定100個の特別なアイテムです。※新品、未開封の商品ですが元々傷やスレなどある場合があります。そちらご理解頂ける方のみよろしくお願いします。#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate593148.html
http://narcologia.ru/goods/troupe247511.html
http://narcologia.ru/goods/perforce733065.html
メタリックチャイルド 特装版 SCARLET EDITION 未開封 とっておきし ...
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メタリックチャイルド 特装版 SCARLET EDITION 未開封 - 家庭用ゲーム ...
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