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- HG ブルマァク魂「ナメゴン」「ゴモラ」他、8体
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商品詳細
＜ガシャポンHGシリーズ８体セット＞ (1)ウルトラＱ「ブルマァク魂」より ・ナメゴン (2)「ウルトラマンPART2」より ・ゴモラ ・キングジョー (3)「ウルトラマンガイア編」より ・グドン ・ツインテール ・ヤメタランス (4)「零下140度の対決編」より ・ブルトン ・ビルガモ 未開封、未組立、ミニブック付き、カプセルなし。※ブルトン、ビルガモは、未開封ではございますが、 発売当初からの塗装の劣化、剥がれ落ち、ベタツキ がありますことをご了承ください。（画像3,4枚目） バラ売り不可、まとめてのお取引のみです。#ウルトラセブン#帰ってきたウルトラマンフィギュアシリーズ...ウルトラマン造形シリーズ...hgx(ガシャポン)特徴...ブルマァク
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