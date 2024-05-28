2001年宇宙の旅　LIFE掲載告知付　映画パンフレット　1968年発行

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商品詳細
2001年宇宙の旅 映画パンフレット 1968年4月9日発行1968年4月5日号の「LIFE」誌に特集されたことを告知するチラシが挟み込まれています。２つ折りで保管されていたので折り目があります。２つ折りの状態で梱包し発送します。おもしなどで延ばせばそこまで目立たないかと思います。真ん中のホチキスが錆びているなど経年劣化が見られます。古い物であることをご理解の上ご購入ください。
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