【志野焼　林正太郎　灰皿】骨董　アンティーク　インテリア

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行古行[Cherry Hill Antiques ] | 台湾ショッピング・買物－台北ナビ 行古行[Cherry Hill Antiques ] | 台湾ショッピング・買物－台北ナビ

閲覧ありがとうございます高さ約7センチ直径約15.5センチ箱ありません。欠け、割れ、ヒビ等はございませんが古いものになりますので神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。