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ポケカ　ラニュイ　SR
商品番号 A64097784448
商品名

ポケカ　ラニュイ　SR
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR開封してすぐスリーブに入れていましたので、目立った傷や汚れはないと思われます。くわしい商品の状態は画像にてご確認お願いします。
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