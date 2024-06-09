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DRAMAtical Murder re：code 初回生産限定版/ドラマダ
商品番号 S18558315605
商品名

DRAMAtical Murder re：code 初回生産限定版/ドラマダ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『DRAMAticalMurderre:code』（ドラマティカルマーダー、ドラマダ）初回生産限定版(PlayStation®Vita専用ソフト)・『DRAMAticalMurderre:code』soundtrack-appendmusicre:cord-(オープニングテーマ「RADICALMAT」含む全4曲)・ポストカード・ゲーム収納ケース、ポーチ（目立った傷、汚れ無し）※写真にある内容になります。※梱包の都合上、箱ケースは折り目に沿って折り畳み、再梱包いたします。■ペット・喫煙者なし。■目立った汚れ・傷はありません。■防水対策梱包をいたします。■ご質問などあれば気軽にコメント下さい！
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