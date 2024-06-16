オラクル クリスタルエンジェル アストラルレルムズクリスタルオラクル 日本語版

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※バラ売りも可能ですクリスタルをモチーフにしたオラクルカードの2点セットです。◾︎アストラルレルムズクリスタルオラクルカード◾︎クリスタルエンジェルズどちらもクリスタルをモチーフにしたオラクルカードです。どちらもとても綺麗な状態です。どちらも日本語解説書付きです。※浄化済みです。他にもオラクルカードを出品しておりますので、同梱可能です。同梱の場合は、500円引きにさせて頂きます。その場合はコメントお願いいたします。#オラクルカード#オラクル#カード#日本語#日本語解説書#日本語版#アストラルレルムズクリスタルオラクル#クリスタルエンジェルズ#クリスタルエンジェル#ガイドブック