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商品詳細
「テーマ別特訓ノート電流:理科:国立・私立中学受験」#学習研究社#本#自然／一般テーマ別特訓ノート理科電流経年劣化はありますが、カード切り離しなし\u0026揃っています。解答解説も揃っています。一部書き込みがありましたが、消ゴムで消しております。入手困難な教材です。分野別教材としてかなり優れており、参考書紹介サイトでも推薦されています。中古ですので、見落としありましたら申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いいたします。
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