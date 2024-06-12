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詳訳聖書 新約 詳訳聖書刊行会 いのちのことば社 初版本
商品番号 S78977857312
商品名

詳訳聖書 新約 詳訳聖書刊行会 いのちのことば社 初版本
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳訳聖書新約詳訳聖書刊行会いのちのことば社状態：経年並：傷み、シミ、変色、日焼け、折れ跡等あり。ラベル・印、名前・ライン・メモ等の書き込みがあります。\u2028出品本は古書です。初版本絶版
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