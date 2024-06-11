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宮島達男　133651の世界　展　サイン入り図録
商品番号 A47163215423
商品名

宮島達男　133651の世界　展　サイン入り図録
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宮島達男　133651の世界　展　サイン入り図録1992年にいわき市立美術館で開催されました宮島達男展の図録です。公立美術館で初めて開催された宮島達男さんの展覧会で、その記念すべき展覧会の図録に宮島達男さんのサインが入っています。こちらの図録自体もあまり流通しておりませんので大変貴重なお品です。陽のあたらない書架で保管していました。美術館で新品で購入したものですが古い図録のため、多少のキズやスレ、ヤケなどがありますので細かなことを気にされる方はご遠慮ください。直島李禹煥杉本博司ワールド・クラスルーム家プロジェクトテート美術館展
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