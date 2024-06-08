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矢沢あい NANA 1st ILLUSTRATIONS イラスト集
商品番号 C79560541214
商品名

矢沢あい NANA 1st ILLUSTRATIONS イラスト集
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

価格交渉、取り置きは対応しておりません。ご了承ください。初回限定特大ステッカー＆フライヤー封入定価1714円＋税。2004年5月25日第1刷発行。書籍サイズ：縦25.7×横18.4cm。外箱の側面に凹み、破れ、めくれがあります(写真4.5)本の表紙・裏表紙にスレがあります。多くのページの上角と下角に折れがあります(写真6.7.8.9)ページの上面と下面にキズがあります(写真10)他のページ面は良好だと思います。ネコポス(ビニール包装紙封筒)でお渡しします。即購入可能です。宜しくお願い致します！
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