SEVENTEEN まとめ売り

商品説明⭐︎「新品・未開封」Powerofloveバインダー ※外装難あり⭐︎︎「新品・未開封」holidaycollection スタンドフォト ジョシュア⭐︎︎「新品・未開封」fml４形態外装難ありについては写真に追加しております。また、スレ等の傷がついているものもあるため気になる方はご購入をお控え下さい。プチプチに包んで、らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便にて発送。返品・返金等はお受けできませんので、ご理解の上、ご購入お願い致します。#svt_lp↑こちらからその他SEVENTEENの商品をご覧いただけますセブチSVTエスクプスS.COUPSチェ・スンチョルジョンハンJEONGHANユン・ジョンハンジョシュアJOSHUAホン・ジスジュンJUNムン・ジュンフィホシHOSHIクォン・スニョンウォヌWONWOOチョン・ウォヌウジWOOZIイ・ジフンディエイトTHE8ソ・ミョンホミンギュMINGYUキム・ミンギュドギョムDKイ・ソクミンスングァンSEUNGKWANブ・スングァンバーノンVERNONチェ・ハンソルディノDINOイ・チャンcaratグッズ



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