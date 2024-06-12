バイオハザードRE:3 Z Version コレクターズエディション

PS4バイオハザードRE:3ZVersionコレクターズエディションの新品未開封品になります。通販で購入後、ダンボールの中に保管しておいた物になります。新品未開封品になりますが、状態を過度に気にされる方や神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入⭕おまとめ⭕値下げ交渉❌※他出品物とまとめてご購入していただいた場合には多少お値引き致します。



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