YOUNG MUZAK OZISAN / YMO BOOK



YMO Book: Young Muzak Ozisan



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1980年前後に音楽業界を席巻したグループ「YMO（イエロー・マジック・オーケストラ/YellowMagicOrchestra）」の作品集『YMOBookYoungMuzakOzisanサウンドール特別編集』細野晴臣・高橋幸宏・坂本龍一という超個性派アーティスト・トリオは、シンセサイザー・コンピュータを駆使したテクノ・ニューウェーブ・ムーブメントの先導者でありましたが、結成からわずか5年足らずで「散開（＝解散）」し、その存在は伝説化します（1993年に再結成）。本書は、1983年の4月、つまりは散開の数ヶ月前に刊行された作品集で、それまでのバイオグラフィーがまとめられたような一冊。音楽雑誌「サウンドール」に掲載された記事をベースに編集されたもので、おそらくはこの刊行時には散開が決まっており、総まとめとして発表されたものかもしれません。なので、読み応えが凄いです。メンバー写真・ポラロイド・スナップ、著名人とのインタビュー・対談、岡本太郎・池田満寿夫・横尾忠則らとのコラボなどなど、コンテンツ盛りだくさんで、デザイン・レイアウトも素晴らしい一冊です。40年前の古い本になりますので、それなりに経年劣化あります。読むのには問題ありません。