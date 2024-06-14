

ダンガンロンパ1・2 Reload 超高校級の公式設定資料集 ―再装填― ダンガンロンパ1・2 Reload 超高校級の公式設定資料集 ―再装填―



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ダンガンロンパの公式設定資料集です。数回読み、自宅の暗所で保管していました。写真5枚目のように、擦れがあります。帯付きで全体的に綺麗な状態ではありますが、中古品ですので傷や擦れがあります。神経質な方は購入をご遠慮ください。