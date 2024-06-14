TASCAM US-122MKII+オマケ

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商品詳細
歌ってみた等に使えるインターフェースです。周辺機器としてSONYのマイクもお付けいたします(*^^*)動作確認済み。#TASCAM#オーディオインターフェース#SONY#マイク#歌ってみた#初心者#歌ってみたセット
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US-122MKII | TASCAM (日本)
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