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TASCAM US-122MKII+オマケ
商品番号 H29255599826
商品名

TASCAM US-122MKII+オマケ
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

歌ってみた等に使えるインターフェースです。周辺機器としてSONYのマイクもお付けいたします(*^^*)動作確認済み。#TASCAM#オーディオインターフェース#SONY#マイク#歌ってみた#初心者#歌ってみたセット
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