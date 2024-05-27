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【値下げ】村田蓮爾 アニメーションワークス PRISMTONE
商品番号 Y64969305445
商品名

【値下げ】村田蓮爾 アニメーションワークス PRISMTONE
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,439 円
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商品詳細

値下げしました。売れなければ処分予定です。引越しのため断捨離で出品します。購入して自宅で保管していたため状態は良好だと思います。村田蓮爾がキャラクターデザインを手がけたOVA『青の6号』、TVアニメ『LASTEXILE』、幻のOVA『マルドゥック・スクランブル』のカラーイラスト、キャラクターデザインラフ、設定画を厳選した全344ページ特厚画集がついに完成！
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate420248.html
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