【値下げ】村田蓮爾 アニメーションワークス PRISMTONE

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商品詳細
値下げしました。売れなければ処分予定です。引越しのため断捨離で出品します。購入して自宅で保管していたため状態は良好だと思います。村田蓮爾がキャラクターデザインを手がけたOVA『青の6号』、TVアニメ『LASTEXILE』、幻のOVA『マルドゥック・スクランブル』のカラーイラスト、キャラクターデザインラフ、設定画を厳選した全344ページ特厚画集がついに完成！
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate420248.html
http://narcologia.ru/goods/troupe606011.html
http://narcologia.ru/goods/pompous951723.html
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PRISMTONE RANGE MURATA ANIME WORKS1998-2006 | 村田 蓮爾 |本 | 通販 ...
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