Switch 有機EL 本体 ポケモンED＋おまけ一式

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NintendoSwitch有機EL本体ポケモンエディションとおまけ付きの１点ものです。・付属品1.Switch本体2.Joy-Con(R)(L)3.ドック4.HDMIケーブル5.ACアダプター6.Joy-Conストラップ(R)(L)7.外箱（多少の傷あり）※未付属※初期同梱のJoy-Conグリップ★おまけ★・ポケモンスカーレット（中古）・牧場物語ワンダフルライフ（中古）・ポケモンノートブック3冊（新品）・Joy-Con充電グリップ純正品（新品）・モンハンamiibo【オトモガルク】（新品）初期同梱のJoy-Conグリップが不明の為、新品で充電グリップを無料でお付けします！！その他、おすすめソフトなどもおまけで付けておきます！【本体の状態】Switch本体は2ヶ月ほど使用しましたが、大きな傷等は見当たりませんでした。ですが、あくまで中古となりますのでご理解下さい。【発送】極力丁寧に梱包して発送致します。【発送期日】長く設定していますが、購入日によっては翌日発送も可能となります。（最長の場合もあります）１点限りで中古になりますが、原則お値引きは致しません。ご理解のいただける方、ご購入お待ちしています。