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★最終値下げ★新品【ソン・ジュンギ】『太陽の末裔』監督版 DVD 韓国盤 正規品
商品番号 H81328149955
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★最終値下げ★新品【ソン・ジュンギ】『太陽の末裔』監督版 DVD 韓国盤 正規品
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 13,050 円
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商品詳細

♡ソン・ジュンギ、ソン・ヘギョ主演♡『太陽の末裔：監督版』DVDです♪★即購入OKです♪⚠必ず商品内容をご確認ください！⚠気になることがありましたら、必ず購入前にご質問下さい。★新品未開封です！★構成：14DISC+【フォトブック124P】+フォトはがき5種★メイキング映像、コメンタリー、インタビュー、NG場面、予告編、台本リーディング、名場面など、ファン必見の特典映像が盛り沢山収録されています♪●Disc1～8：本編、Disc9～14：付加映像●音声：韓国語●字幕：英語（本編のみ）●時間：本編969分/付加映像762分!!●リージョンコード：【1、3、4、5、6】➡※リージョンコードフリーのプレーヤーやPCなどで再生可能です。再生環境は、予めご自身でご確認ください！※値下げ交渉はご遠慮ください(__;)※海外製品＆自宅保管のため、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。✬————————————————✬韓国ドラマ　韓ドラ　Blu-rayブルーレイ　DVD　OST　CD監督版　限定版　ディレクターズ・カット版フォトエッセイ　写真集太陽の後裔　太陽の末裔LoveUnderTheSunたいようのまつえい　태양의후예ソン・ジュンギ　ソンジュンギソン・ヘギョ　ソンヘギョチン・グキム・ジウォン※商品説明のコピペは、おやめください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture86941.html
http://narcologia.ru/goods/passionate148113.html
http://narcologia.ru/goods/stage536797.html
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