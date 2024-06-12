SEVENTEEN　ウォヌ　バースデーパッケージ　バパケ

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商品詳細
WeverseShopJAPANにて購入致しました。中身確認のため開封しました。抜けなしです。海外製品のため、初期傷等ご理解いただける方ご購入お願い致します。外箱なしの中身だけの発送でしたら送料分で700円お値引き可能です。(匿名配送)お声かけ下さい^^
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