説明文必須貴重　板野友美写真集「release」直筆サイン入り　ポストカード付き

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TOMOCHIN!! : 板野友美写真集 - メルカリ



板野友美 写真集 wanderer 直筆サイン入り ポストカード付き Loppi ...



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【美品】板野友美写真集「release」【限定ポストカード付き‼️】



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「板野友美写真集「release」」アンディ・チャオ/板野友美定価:￥2700#アンディ・チャオ#板野友美#板野_友美#本#芸術／写真・工芸ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は、開封後暗所にて保管しておりますので美品だとは思いますが、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。※画像では分かりにくいですが、写真集の最後の裏にわずかな折れ後があります。収納の際に折れたものですので、気になされる方はご購入をご遠慮ください。本人、板野友美さんに、写真集購入イベントで直接書いて頂いた直筆サインとなります。あくまでも素人主観、開封後の保管とゆーことだけは理解して頂きたく思います。当方が出品してる商品は100%全て正規店のみで購入しております、正規品になりますので、少しでも疑われる方もご遠慮ください。よろしくお願いします。