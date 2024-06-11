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PSP PSP3000 美品
商品番号 R18986190341
商品名

PSP PSP3000 美品
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 5,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■PSP3000ミスティックシルバー本体PSP-3000MSSONYすぐ遊べるセット■付属品・PSP本体・USB充電ケーブル・メモリースティックプロデュオ(4GB)・純正バッテリーパック・ソフト８本付き！！■状態・動作液晶美品。多少の使用感ございますが概ね良好な状態です。(多少のスレ傷はございます)・各ボタンへたりなどもございません。・充電器コネクター部分接触良好。・ソフト読み込み良好。一通り動作の確認しております。尚、状態は写真にてご判断頂けましたら幸いです。アルコールクリーニング済です。■中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。■梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。
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