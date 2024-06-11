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- 値下げ。雨宮慶太作品集 牙 初版 帯付き
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。雨宮慶太作品集牙 初版1992/8/8初刷仮面ライダーでキャラクターデザインを担当するなど、日本を代表する映画監督の希少本です。帯、カバーに微細なスレキズがあります。帯の裏面にシミ汚れがあります。（写真12）中身にシミ汚れがあります。（写真13）よろしくお願いします。#雨宮慶太#ゼイラム#未来忍者#七ツ風の島物語#仮面ライダーブラックRX#ジバン#メタルダー#スピルバン#ジェットマン#キバクロウ#ゴジラC1
http://narcologia.ru/goods/flight508828.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador516106.html
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