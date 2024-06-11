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値下げ。雨宮慶太作品集 牙　初版　帯付き
商品番号 E37089326913
商品名

値下げ。雨宮慶太作品集 牙　初版　帯付き
ブランド名 Espare
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。雨宮慶太作品集牙　初版1992/8/8初刷仮面ライダーでキャラクターデザインを担当するなど、日本を代表する映画監督の希少本です。帯、カバーに微細なスレキズがあります。帯の裏面にシミ汚れがあります。（写真12）中身にシミ汚れがあります。（写真13）よろしくお願いします。#雨宮慶太#ゼイラム#未来忍者#七ツ風の島物語#仮面ライダーブラックRX#ジバン#メタルダー#スピルバン#ジェットマン#キバクロウ#ゴジラC1
http://narcologia.ru/goods/flight508828.html
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