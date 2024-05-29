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昭和レトロ　　SF アダモフ　「海底五万マイル」
商品番号 M36278629683
商品名

昭和レトロ　　SF アダモフ　「海底五万マイル」
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和53年発行　　講談社　　B6判45年前の本ですが経年劣化は少ない方だと思います。本自体はしっかりしてます。
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