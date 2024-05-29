高杉良　単行本　すべて初版　まとめ売り　12冊

すべて新品で初版を購入し、一読後部屋で保管していた物です。写真のとおり日焼け、シミ、折れはありません。非喫煙、非ペットです。「辞令」は古いだけに、他の本に比べてやや黄ばみがありますが、中古としての程度はいいと思います。



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