掛け軸 俳人 小林一茶の書 合わせ箱 俳句 書画、骨董品、美術品 ...

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商品詳細
書の形式···掛け軸・掛軸俳人 小林一茶の書、掛け軸です。合わせ箱があります。経年の汚れ、シミ等あります。長さ125 幅26cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi486947.html
http://narcologia.ru/goods/preference532638.html
http://narcologia.ru/goods/diamond946558.html
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