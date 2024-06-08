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掛け軸　俳人　小林一茶の書　合わせ箱　俳句　書画、骨董品、美術品
商品番号 V62272325952
商品名

掛け軸　俳人　小林一茶の書　合わせ箱　俳句　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 10,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式···掛け軸・掛軸俳人　小林一茶の書、掛け軸です。合わせ箱があります。経年の汚れ、シミ等あります。長さ125　幅26cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi486947.html
http://narcologia.ru/goods/preference532638.html
http://narcologia.ru/goods/diamond946558.html

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