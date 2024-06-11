U.S.Black Disk Guide US ブラック ディスクガイド

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鈴木啓志 編☆『U,S, BLACK DISC GUIDE』 - MODERN RECORDS 2号店(LP/CD)

1998年に新品を購入して何度か読んだ後、本棚で保管していました。20年以上前の本なので外側は経年劣化がありますが中は比較的綺麗な状態です。書き込みや線引きなどをした記憶はなく、確認したところ何もなかったですが見落としがあった場合はご了承下さい。情報量が多くてとても幅広くブラックディスクについて紹介されているので、好きな方にはとても楽しめて便利な本だと思います。自宅保管期間が長いことをご了承の上よろしくお願いいたします。