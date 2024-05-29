【動作確認済み】Nintendo 3ds ブラック

★安心の整備済み！届いたらすぐに遊べる状態です。全ての動作確認済み◎アルコール消毒済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。【ご希望の方はオプション可能】★必需品★＋400円 充電器 ＋400円 SDカード（セーブデータ保存に使用）★ソフト★＋500円とびだせどうぶつの森＋500円 大乱闘スマッシュブラザーズ＋500円 マリオメーカー ＋500円 スーパーマリオブラザーズ2あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい！→#正三角形3ds#ds#任天堂 #ソフト #カセット #3DS



Amazon | ニンテンドー3DS クリアブラック【メーカー生産終了 ...



ニンテンドー3DS コスモブラック【メーカー生産終了】



New ニンテンドー3DS ブラック【メーカー生産終了】



ニンテンドー3DS LL ブラック 【メーカー生産終了】



Amazon | Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック【メーカー生産 ...



ニンテンドー3DS コスモブラック



駿河屋 -<新品/中古>ニンテンドー3DS本体 コスモブラック ...



Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック [ゲーム機本体]



Newニンテンドー3DS ブラック



Newニンテンドー3DS ブラック



ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説なし・付属品 ...



駿河屋 -<中古>Newニンテンドー3DSLL本体 メタリックブラック (状態 ...



任天堂 ニンテンドー3DS クリアブラック 価格比較 - 価格.com



安心の整備済み！◆任天堂3DS 中古本体◆コスモブラック◆04



NEW ニンテンドー 3DSブラック 春先取りの 49.0%割引 www.coopetarrazu.com