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【動作確認済み】Nintendo 3ds ブラック
商品番号 V19883787155
商品名

【動作確認済み】Nintendo 3ds ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★安心の整備済み！届いたらすぐに遊べる状態です。全ての動作確認済み◎アルコール消毒済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。【ご希望の方はオプション可能】★必需品★＋400円　充電器　＋400円　SDカード（セーブデータ保存に使用）★ソフト★＋500円とびだせどうぶつの森＋500円　大乱闘スマッシュブラザーズ＋500円　マリオメーカー　＋500円　スーパーマリオブラザーズ2あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい！→#正三角形3ds#ds#任天堂　#ソフト　#カセット　#3DS
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