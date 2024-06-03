ニンテンドー3DS LL ブラック　本体　本体ケース　ソフト2本　充電ケーブル

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商品詳細
「ニンテンドー3DSLLブラック」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSご覧頂きありがとうございます。お互い気持ちの良い取引ができますよう、プロフの一読をお願いいたします。出品物は以下です。3DSLL本体 本体スタートガイド 3DS用ACアダプタ 箱無しモンスターハンター4Gカルドセプト本体ケース 小さな汚れ、傷有り初期化済みソフト、本体共に動作確認済み素人の自宅保管品です。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います。
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