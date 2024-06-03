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希少品　PlayStation3 バイオハザード5 プレミアムリミテッドボックス
商品番号 N91515996863
商品名

希少品　PlayStation3 バイオハザード5 プレミアムリミテッドボックス
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆商品紹介☆本体純正コントローラーDualShock3×2電源ケーブルAVケーブルUSBケーブル外箱内箱になります他付属品はございません限定生産品のため希少なお品です☆状態☆動作確認済PS3.PS1ソフト読み込みましたコントローラーの誤作動ありませんでした中古品のためキズ、汚れてが多少ありますアルコール消毒済み即購入歓迎！現在ペットは飼っていません。タバコも吸いません。発送した商品に不具合等ありましたら受取評価までにご連絡ください返品・返金をお受けいたしますすり替え防止のためにシリアルナンバーを控えさせていただきますこちらから他の出品もご覧いただけます#GameShopむかいり#ShopsむかいりPS3プレステ3PremiumRimitedBOX動作品
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