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商品詳細
①プロレス全書(東京スポーツ新聞社）1995年刊行 写真最後の輸送用段ボールを巻いていたので、目立ったキズや汚れはありません。②週刊プロレス1000号突破ポスター (書店店頭用 非売品)B2版折り目はついています。送付の際は、B5版に折りたたんでおくります。#力道山
http://narcologia.ru/goods/sucrose253540.html
http://narcologia.ru/goods/marshal545280.html
http://narcologia.ru/goods/composite442454.html
プロレス全書+週刊プロレス1000号突破ポスター
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