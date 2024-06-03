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プロレス全書+週刊プロレス1000号突破ポスター
商品番号 P16654051527
商品名

プロレス全書+週刊プロレス1000号突破ポスター
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①プロレス全書(東京スポーツ新聞社）1995年刊行　写真最後の輸送用段ボールを巻いていたので、目立ったキズや汚れはありません。②週刊プロレス1000号突破ポスター　(書店店頭用　非売品)B2版折り目はついています。送付の際は、B5版に折りたたんでおくります。#力道山
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