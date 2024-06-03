プロレス全書+週刊プロレス1000号突破ポスター

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①プロレス全書(東京スポーツ新聞社）1995年刊行 写真最後の輸送用段ボールを巻いていたので、目立ったキズや汚れはありません。②週刊プロレス1000号突破ポスター (書店店頭用 非売品)B2版折り目はついています。送付の際は、B5版に折りたたんでおくります。#力道山