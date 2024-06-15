スーパーファミコン本体一式セット品【商品番号1563】

ご購入者様が快適に安心してレトロゲームが楽しめるようにオーバーホール済みとなります。☆こちらの商品に不具合が無い事を確認の上で販売していますので安心してご購入下さいませ♪☆ご購入後でも何か困った事などがありましたら問題解決までサポートさせて頂きますので安心して下さい。☆こちらの商品はケーブル類から全て安心安全な任天堂純正品となります。☆内部基板電解コンデンサ全て新品交換済みです それに伴い、nichicon最高級オーディオ用コンデンサ・ハイグレードコンデンサを搭載！☆コントローラーも全てメンテナンス済み。1番大切なコントローラーゴムも良品交換済みなので更に安心してゲームが楽しめます。☆ACアダプタ電解コンデンサも新品交換済み。 交換後、テスターで通電及び電圧チェック済み。安心してご使用出来ます。☆届いてすぐ遊べるようにソフト1本おつけしています。(^。^)【商品説明】全て任天堂純正品☆スーパーファミコン本体☆コントローラー２個☆ステレオAVケーブル☆ACアダプタ☆ソフト1本付き☆動作確認済み。 鮮やかな発色・音声共に状態良好！☆他にも色々レトロゲーム機及びFCソフトSFCソフトなどたくさん出品中です。よろしければこちらもご観覧下さいませ♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#RETROGAMESHOP↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑☆外装全てアルコール消毒して発送致します。よろしくお願い致します。#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#ファミコン本体#スーパーファミコン本体#ツインファミコン本体#ディスクシステム本体#Nintendo64#ゲームキューブ#メガドライブ#セガ#スーパーマリオ#RETROGAME#レトロゲーム機#レア



【送料無料】任天堂 スーパーファミコン★本体一式・ゲームソフト30本セット【中古】



ニンテンドー スーパーファミコン本体 一式セット ジャンク品！ 人気 ...



スーパーファミコン - 【動作品】初代プレステ 本体 ＋ スーファミ本体 ...



スーパーファミコン - スーパーファミコンセット すぐに遊べる一式 ...



ツインファミコン本体一式セット品＋選べるソフト5本 culto.pro



☆コンデンサ交換等メンテ済☆ スーパーファミコン本体(初期型) 付属品 ...



スーパーファミコン 後期型 ドラゴンクエスト3 本体一式セット 【未 ...



完成品 スーパーファミコン本体一式セット品【商品番号1105】 家庭用 ...



Amazon | スーパーファミコン本体 コントローラー・アダプタ・ケーブル ...



157 Nintendo スーパーファミコン本体 一式セット 女の子向け ...



スーパーファミコン - 【動作品】初代プレステ 本体 ＋ スーファミ本体 ...



動作品 スーパーファミコン 本体 SHVC-001 ケース コントローラーなど ...



メルカリ] SFC スーパーファミコン本体(中期型) 付属品一式セット ...



メルカリ] SFC ☆7色LED搭載出品☆スーパーファミコン本体(初期型 ...



Amazon | スーパーファミコン本体 コントローラー・アダプタ・ケーブル ...