ニンテンドー 3DS LL ターコイズ

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商品詳細
【セット内容】・3DSLL本体ターコイズ×ブラック・USBケーブル・タッチペン☆全動作確認済み☆初期セッティング済み表裏両面細かな擦り傷等があります。画面に保護フィルム貼ってます。写真のものが全てとなります。Nintendoニンテンドー3DSLLターコイズ×ブラックゲーム機本体種類:3DS#任天堂#Nintendo
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