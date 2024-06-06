V.A. / Chemical Playground [Chemical Cr…

ACHEMICALCREWPRODUCTIONCHEMICALPLAYGROUND※廃盤※新品⭐未開封Artist：VARIOUSARTISTSTitle：CHEMICALPLAYGROUNDLabel：CHEMICALCREWFormat：CDCat＃：CHEMCD012全曲ゴリ押しの超BIGBOMB!!世界中で凄まじい勢力を誇るあのSKAZI率いる激アゲ・アーティスト集団CMEMICALCREWの待ちに待たれたNEWコンピレーション!!今回も盛り上がらない訳が無い、超アッパーなフロアキラーチューンが炸裂!!いきなりSKAZIお得意の強烈ギタートラックでトップギア全開!!他にもEXAILE、VOID、TUBEなどなどクルー全員が新曲を引っさげ参加!!フロアを極限まで沸かす怒涛の勢い!!まさにトップアクトの大競演!!みんなガン踊りの鬼コンピ!!超マストアイテム☆☆☆1.SKAZI／Attack2.VOID／HighwayToHell3.EXAILE／Vilderness4.TUBEVSKOX-BOX／GoCrazy5.SKAZIVSTUBE／Dangerous6.PSYCHOTICMICRO／TimeSplit7.PARANORMALATTACKVSEXAILE／Psycrepes8.STAR-X／BeReal9.ROCKY／Gioto10.MAFIA／Breathレーベル：ChemicalCrew※廃盤※新品⭐未使用発売日:2006年05月12日※現状渡し※