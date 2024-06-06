【新品未使用】2023年度版 給与計算実務能力検定1級　模擬試験講座DVD

公式より購入しました、2023年版給与計算実務能力検定試験1級「模擬試験講座」のセットです。 講座レジュメ 模擬試験問題 模擬試験解答用紙 模擬試験解答解説 資料集 解説DVD1枚※こちらには対策講座テキストは含まれておりません。新品未使用です。独学で受験される方、1級は年一回しか受験チャンスがないのでしっかり試験対策を取るために是非いかがでしょうか。#1級模擬試験講座#給与計算実務能力検定#職業技能振興会#実務能力開発支援協会#給与計算検定#給与計算#給与計算実務能力検定試験#給与計算実務能力検定試験1級