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NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新型スイッチ　本体　付属品
商品番号 A35777158293
商品名

NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新型スイッチ　本体　付属品
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 10,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA・「未使用に近い」本品をこちらで購入し、3回使用した物で目立つ傷や汚れなく、使用少ない美品です。・バッテリー強化版です。・動作確認済でコントローラー含めて問題ございません。・画面はフィルムを貼ってあります。○内容物は以下の通り付属品全てそろっています・Switch本体・SwitchJoy-Con・ドック・充電ケーブル・HDMIケーブル・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ×2・セーフティーガイド※ソフトもいくつか出品しておりますので同梱可能です。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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